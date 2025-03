Sachsen-Wetter: Wochenende wird kalt - wann kommt der Frühling zurück?

Leipzig - Eine Woche vor dem Frühlingsanfang hat uns ebenjener nach einem kurzen Intermezzo wieder im Stich gelassen. Auch die Aussichten für das Wochenende sind wenig frühlingshaft in Sachsen .

Auch von Regen werden die Sachsen am Wochenende nicht verschont. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Screenshot/wetteronline.de

So wird den Menschen im Freistaat dank eines Tiefs kalte Meeresluft und somit auch sehr wechselhaftes Wetter beschert.

Am Freitag verhindert eine dichte Wolkendecke, dass man das Gesicht auch mal in die Sonne halten kann. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es zeitweise regnen, in den Bergen sogar schneien.

Dabei erreichen die Höchstwerte maximal 4 bis 7 Grad, im Bergland sogar nur 0 bis 4 Grad.

Zwar lassen die Niederschläge in der kommenden Nacht mit der Zeit nach, doch die Wolken verziehen sich trotzdem nicht - anstelle von Auflockerungen kommt gebietsweise Nebel.

Bei 1 bis -2 Grad wird es frostig. Achtung Autofahrer: Nasse Fahrbahnen können sich in spiegelglatte Oberflächen verwandeln.