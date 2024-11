Schmuddeliges Herbst-Wetter in NRW: Darauf könnt Ihr Euch am Wochenende einstellen

Köln - An diesem Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf typisches Herbstwetter einstellen: Es wird kühl und ungemütlich.

Statt Sonnenschein gibt es an diesem Samstag und Sonntag viele Wolken und zeitweise auch Regen in NRW. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Tage sind inzwischen merklich kürzer geworden und auch das Wetter im bevölkerungsreichsten Bundesland hat sich dem Herbst angepasst.

So startet auch der heutige Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziemlich trüb, grau und neblig. Dichte Wolken haben örtlich Sprühregen im Gepäck, im weiteren Tagesverlauf soll es von Südosten her jedoch auflockern. Nur im Norden des Landes bleibt es bedeckt.

Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad, zudem weht ein schwacher Wind.

In der Nacht fallen die Temperaturen auf kühle 7 bis 4 Grad, in höheren Lagen sogar bis auf 1 Grad. Vereinzelt kann es in Bodennähe zu Frost kommen, so die Wetterexperten.

Auch der Sonntag beginnt zunächst stark bewölkt, während es erneut neblig-trüb werden soll. Vereinzelt könne es nach DWD-Angaben abermals vereinzelt zu Sprühregen kommen. Nur örtlich lockert es im weiteren Verlauf des Tages etwas auf. Das Thermometer klettert dabei auf 10 bis 14 Grad.