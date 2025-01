Schnee-Front rollt auf NRW zu: Autofahrer sollen wenn möglich zu Hause bleiben

Düsseldorf - Am Donnerstagabend könnte Schneefall bis ins Flachland vor allem im Berufsverkehr zu größeren Problemen auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen führen.

Am Donnerstag soll ein weiteres Tiefdruckgebiet durch NRW ziehen. Auf den Straßen könnte das dank Schneefall zu Problemen führen. © Oliver Berg/dpa

Besonders in der Region von Düsseldorf über das Ruhrgebiet bis nach Ostwestfalen werde einiges an Schnee runter kommen, kündigte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an. Frühere Modelle hatten den stärksten Schneefall noch weiter im Süden erwartet.

Eine erste Schneefront erreichte NRW schon am späten Mittwochnachmittag. Ab dem frühen Donnerstagmorgen ziehe dann ein weiteres Tiefdruckgebiet durch. "Es ist verbreitet mit Glätte durch Schneematsch zu rechnen", sagte die Meteorologin.

Selbst im Rheinland könnten örtlich bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen, in den Höhenlagen des Sauerlands sogar noch deutlich mehr!

Eine genaue Prognose sei schwierig. "Uns überquert ein relativ kleinräumiges Tief. Wo genau der Kern entlangziehen wird, ist noch unsicher", sagte die Expertin. Schon kleine Temperaturabweichungen machten einen Unterschied, wo genau es glatt werde und wo einfach nur regne.