Schnee und Glättegefahr? So wird das Hessen-Wetter zum Wochenstart!

Offenbach am Main - Die neue Woche startet in Hessen trüb und nass. Mancherorts ist Vorsicht vor Glätte angesagt. Außerdem kann es zeitweise schneien.

In der Nacht zu Montag sollen die Temperaturen in Hessen laut "wetteronline.de" (Grafik) auf etwa drei Grad sinken. © Montage: Jens Kalaene/dpa, wetteronline.de

Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeitweiligen Sprühregen und dichte Wolken. In höheren Lagen kann es sogar schneien.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen zwei und sieben Grad, im Bergland maximal bei minus einem Grad.

In der Nacht auf Dienstag bleibt es regnerisch, in höheren Lagen besteht erhöhte Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus zwei und plus drei Grad.

Und auch der Dienstag zeigt sich stark bewölkt, mit vereinzeltem Sprühregen oder Schneegraupel, während die Temperaturen auf zwei bis sechs Grad steigen.