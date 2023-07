Singin' in the Rain: Sachsen erwartet ein nasswarmes Wochenende

Leipzig - Sachsen erwartet ein nasswarmes Wochenende. Das Motto also: Singin' in the Rain - was anderes bleib ja auch nicht übrig.

Der Regen begleitet die Menschen in Sachsen bereits seit mehreren Tagen. © Robert Michael/dpa

Ja, nach Ende Juli fühlt sich das Wetter seit einigen Tagen nicht mehr unbedingt an. Kleiner Trost: Gut für die Natur ist der Regen allemal.

Für Sonnenanbeter und Badenixen heißt es trotzdem stark sein - denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es weiter feucht.

Wie die Meteorologen mitteilten, startet der Freitag mit Wolken und ein paar von West nach Ost durchziehenden Tropfen. Darauf folge ein Wechsel aus trockenen Phasen und Sprühregen. Ab Nachmittag könne es dann auch starke Schauer geben.

Die vorhergesagten Höchstwerte zum Start ins Wochenende: 23 bis 26 Grad.

Vorsicht auf dem Fichtelberg: Dort wehen den Experten zufolge bis Mittag stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde.



In der Nacht müsse erneut mit einigen Tropfen vom Himmel gerechnet werden. Das Quecksilber sinke auf minimal 17 bis 14 Grad. So gehe es am Samstag ebenfalls weiter, allerdings seien zusätzlich einzelne Gewitter möglich, am Nachmittag auch in Begleitung von Starkregen und Hagel. Bei Maximal-Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad werde es aber recht warm.

Nachdem sich laut Vorhersage letzte Schauer und Gewitter in der Nacht zu Sonntag verabschieden, tauchen sie am Nachmittag gebietsweise schon wieder auf.