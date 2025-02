Skifahren in Baden-Württemberg: Wo ist's noch möglich?

Feldberg - Wer in den kommenden Tagen Skifahren, Langlaufen oder einfach nur einen Winterspaziergang durch Neuschnee machen will, sollte sich vorher nach den genauen Bedingungen vor Ort erkundigen.

Das Gros der Lifte und Bahnen sei in Betrieb, viele Loipen präpariert, Winterwanderwege und Schneeschuhtrails nahezu vollständig beziehungsweise komplett begehbar. In anderen Regionen war eher von Pappschnee die Rede.

In der kommenden Woche gibt es zwar keine offiziellen Fastnachts- oder Winterferien in Baden-Württemberg . Viele Schulen nutzen aber bewegliche Feiertage für eine freie Woche. Je nach Wetterverhältnissen kann dann auch Wintersport möglich sein.

Zwar hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schnee, Schneeschauer und Schneegriesel angekündigt. Allerdings taue es tagsüber auch in hohen Lagen, sagte Meteorologin Linda Noël. Es könne also matschig werden.

Doch nicht überall im Schwarzwald kann noch gefahren werden. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Beim Skizentrum Windeck in Hinterzarten war die Öffnung der Lifte noch unsicher, die Wetterlage als kritisch eingestuft.

Die Skilifte Stollenbach erklärten: "Die letzten Schneefälle stimmen uns froh. Wir hoffen, dass wir zum Freitag oder Samstag wieder öffnen können." In den Nächten gebe es Frost.

Deutlich mauer sieht es auf der Schwäbischen Alb aus. Hier liegt den Angaben nach - wenn überhaupt - so wenig Schnee, dass die Skigebiete geschlossen sind. Da wäre eher wandern ohne Winterwonderland angesagt.

Für das Wochenende kündigte der DWD viel Sonnenschein für Baden-Württemberg an. Die Temperaturen sollen am Rhein laut Prognose auf bis zu neun Grad am Samstag und elf Grad am Sonntag steigen. Im Schwarzwald seien stürmische Böen möglich. Nachts drohe verbreitet Frost.