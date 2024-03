So wird das Wetter an Ostern im Norden

Am Abend lassen die Böen nach. In der Nacht zum Freitag ziehen die Regenwolken nordostwärts ab. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen vier und sechs Grad.

Das bringt am Donnerstag viel Regen mit sich. Am frühen Nachmittag lockert die Bewölkung zwar kurz auf, doch dann breiten sich schnell neue Regenschauer aus.

Derzeit bestimmen Tiefdruckgebiete das Geschehen in Norddeutschland. Tief "Matilda" über Ostdeutschland verlagert sich am Donnerstag nordwärts, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf folgt aus Südwesten ein Ausläufer von Tief "Nadja" bei Irland.

Am Samstag wird es ungewöhnlich mild in Hamburg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Freitag täuscht das Wetter Besserung an: Zunächst hellt es etwas auf, doch im Tagesverlauf ziehen dichte Wolken auf und bringen wieder Regen. An den Küsten erreichen die Thermometer maximal zehn Grad, sonst werden es um 13 Grad. Der Wind weht teils böig, an der Nordsee werden um 55 km/h erreicht. In der Nacht zum Samstag lässt der Regen nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und acht Grad.

Der Samstag beginnt im Westen stark bewölkt und mit leichtem Regen, der nordwärts abzieht. Im Rest Schleswig-Holsteins und in Hamburg gibt es trotz ein paar Wolken auch freundliche Abschnitte und es bleibt meist trocken. Bis zu 21 Grad werden an der Elbe erreicht! Kühler wird es im Binnenland mit 15 Grad. In der Nacht zum Sonntag setzt später leichter Regen bei sechs Grad ein.

Am Ostersonntag gibt es wieder dichte Wolken am Himmel. Der Regen zieht nordwärts ab. Mit höchstens zwölf Grad an den Küsten und 14 Grad im Binnenland wird es mild, aber etwas kühler als am Vortag. Nachts sinken die Temperaturen auf um vier Grad. Der Regen lässt zeitweilig nach.

Die neue Woche startet mild und nass.