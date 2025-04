Sommer hält Einzug in Baden-Württemberg, aber nicht immer und überall

Stuttgart - Frühzeitiger Sommer in Baden-Württemberg ? Fast! Die neue Woche bringt Sonne und hohe Temperaturen ins Ländle, doch eine Region hat das Nachsehen.

Auf ganz viel Sonne dürfen sich die meisten Regionen in Baden-Württemberg nächste Woche freuen. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

"Das Wetter gibt deutlich Gas Richtung Erwärmung", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Demnach steigen die Höchstwerte in den kommenden Tagen auf bis zu 27 Grad im Rheintal am Mittwoch.

Das Wochenende zum Ende der Osterferien wird laut dem DWD-Experten am Samstag erst noch bewölkt und nicht vollkommen trocken, am Sonntag folgt dann ein meist freundlicher Sonnen-Wolken-Mix. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 18 Grad sowie 14 bis 20 Grad.

Ab Montag erwärmen sich nach Angaben des Meteorologen die Luftmassen weiter.

Menschen im Südwesten können sich auf heitere und überwiegend sonnige Bedingungen einstellen, mit Höchstwerten von bis zu 23 Grad am Montag, 26 Grad am Dienstag und 27 Grad am Mittwoch.