Sommer ist noch nicht vorbei! Bis zu 33 Grad in NRW erwartet

Köln - Wer denkt, dass der Sommer in Nordrhein-Westfalen bereits vorbei ist, wird im Laufe der kommenden Woche eines Besseren belehrt.

Die Menschen können in NRW noch einmal Sonne pur genießen. © Roberto Pfeil/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden in NRW Sonne, weitgehend blauer Himmel und Temperaturen mit Spitzenwerten bis zu 33 Grad erwartet.

Nach dem wochenlangen wechselhaften Wetter bekommen die Menschen also noch einmal die Gelegenheit, echtes Sommer-Feeling im Biergarten oder im heimischen Garten am Grill zu erleben.

Zum Wochenstart am Montag gibt es laut DWD-Prognose nur vereinzelt Nebelfelder, die sich schnell auflösen. Danach scheint die Sonne ungetrübt vom blauen Himmel und es werden Temperaturen bis zu 29 Grad erreicht - Tendenz steigend.

In bestimmten NRW-Regionen kann das Thermometer am Dienstag sogar bis zu 33 Grad anzeigen. In Köln werden 29 Grad erwartet.