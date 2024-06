Sommer schon wieder vorbei? So wird das Hamburg-Wetter jetzt und bis zum Wochenende

Hamburg - Der Sommer hat sich aus dem Norden zurückgezogen. Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt auch an den kommenden Tagen eher grau, nass und kühl. Dabei kann es auch einzelne Gewitter mit Starkregen geben.

Der Wind nimmt an der Nordsee schnell zu, zunächst treten stürmische Böen bis 70 km/h auf, dann sind auch Sturmböen um 85 km/h aus West möglich. Im Binnenland und an der Ostsee wird es ebenso windig.

In der Nacht zum Mittwoch zieht ein Regengebiet von Westen her durch. Es kühlt sich auf 13 Grad ab.

Am Dienstag ziehen viele Wolken am Himmel vorüber. Der leichte Regen zieht bis zum Mittag zur Ostsee ab. Nachmittags bilden sich vereinzelte Schauer. Es kann einzelne Gewitter geben. Dabei können Starkregen bis 15 Liter in kurzer Zeit und Windböen um 55 Kilometer pro Stunde auftreten. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei 18 Grad an der Nordsee und bis 20 Grad in Hamburg.

Hoch "Willi" verlagert sich nach Nordosten und löst sich über der Ostsee auf. In der Nacht zum Mittwoch schwenkt eine markante Kaltfront von Islandtief "Swantje" über die Nordsee und erreicht Schleswig-Holstein und Hamburg , teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit.

An der Nordsee, wie hier in Westerland auf Sylt, ist derzeit kein sommerliches Badewetter in Sicht. © Bodo Marks/dpa

Am Mittwoch zieht der Regen zur Ostsee ab, danach wird es wechselnd bewölkt mit ein paar Schauern. Es gibt höchstens 16 Grad in Nordfriesland und 19 Grad im Raum Hamburg. Der Wind schwächt sich ab, weht nur noch an der See stark. Nachts wird es kalt! Im Binnenland werden teils vier Grad erreicht, an der See werden es zehn Grad.

Am Donnerstag wird es bei höchstens 16 Grad wechselnd bewölkt. Vor allem im Norden und an der Nordsee fallen gelegentlich ein paar Regentropfen vom Himmel. In der Nacht zum Freitag klart es teils auf, es wird aber meist wolkig und an der Nordsee gibt es einzelne Schauer. Die Tiefstwerte liegen um sieben Grad im Binnenland und um zehn Grad an der See.

Weiter geht es am Freitag mit Wolken und Schauern bei 16 Grad auf den Inseln und 18 Grad im Südosten Schleswig-Holsteins. In der Nacht klingt der Regen ab – bis auf die Nordseeküste –, und es klart auf. Dabei sinken die Temperaturen auf Werte um neun Grad.

Das Wochenende bringt keine große Veränderung. Das Wetter zeigt sich weiter kühl und nass.