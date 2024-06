16.06.2024 13:52 Sommer übersprungen? Jetzt wird das Wetter in NRW noch fieser!

Das Wetter in NRW erinnerte in den letzten Wochen eher an den Herbst statt an den bevorstehenden Sommer. Doch wie ist die Prognose für die neue Woche?

Von Laura Miemczyk

Köln - Auch in den letzten Tagen erinnerte das Wetter in Nordrhein-Westfalen eher an die Herbstzeit, statt Sommergefühle auszulösen - wann sich das endlich ändert, steht jedoch in den Sternen. Das Wetter bleibt auch zum Start in die neue Woche nass. Zudem kündigen sich Gewitter an. © Martin Gerten/dpa Nicht nur mancher Fußballfan sehnt sich dieser Tage wohl zum Public Viewing das lang vermisste Sommerwetter herbei, auch der restliche Teil der Einwohner NRWs dürfte die eher niedrigen Temperaturen und den wolkenverhangenen Himmel allmählich satthaben. Allerdings sind auch die Aussichten auf die kommenden Tage nicht gerade rosig. Die gute Nachricht zuerst: Das Quecksilber soll wieder steigen - und zwar auf bis zu 25 Grad! Die schlechte Nachricht lautet jedoch, dass sich Anfang der neuen Woche Gewitter - teils sogar mit unwetterartigem Starkregen - anbahnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag berichtete, ziehen bereits am Abend erste Gewitter im Norden und Westen des Landes auf, die wiederholt von Schauern begleitet werden können. Wetter Deutschland Public Viewing zum EM-Start in Thüringen: Spielt das Wetter mit? Und auch am Montag steht den Menschen in NRW ein trüber Start in den Tag bevor. Schon am Morgen machen sich dichte Wolken breit, die ab dem Mittag immer wieder für Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen sorgen. Nur im Norden herrscht geringe Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Höchstwerte pendeln sich dazu bei 20 bis 23 Grad ein. In Hochlagen ist bereits bei 17 Grad Schluss. Starkregen: Deutscher Wetterdienst warnt vor lokalen Unwettern! Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt, dass die Temperaturen in der kommenden Woche wieder steigen, dafür aber Gewitter auf dem Vormarsch sind. © wetteronline.de (Screenshot) Der Dienstag verspricht ebenfalls keine Aussicht auf Besserung: Wie die Wetterexperten ankündigten, beginnt der Tag stark bewölkt, ehe im weiteren Verlauf zunächst Schauer und später dann Gewitter mit Starkregen - teils auch mit Hagel - aufziehen. Lokal warnte der DWD zudem vor Unwettern durch Starkregen! Das Thermometer klettert dazu auf 22 bis 25 Grad, während die höheren Lagen immerhin noch Werte bis 19 Grad erreichen. Zur Wochenmitte gibt es dann zumindest einen kleinen Lichtblick, denn der Wetterprognose zufolge soll es bis zum Nachmittag nur wechselnd bewölkt und weitgehend trocken bleiben. Am Nachmittag ziehen dann vor allem in der Südhälfte NRWs Wolken auf, die etwas Regen im Gepäck haben. Der Norden bleibt hingegen meist niederschlagsfrei. Wetter Deutschland Wochenend-Wetter in Berlin und Brandenburg wird ungemütlich: Wind und Gewitter Die Temperaturen erreichen dazu zwischen 20 und 23 Grad, nur im Bergland wird es wie üblich etwas kühler. Der Sommer lässt damit auch weiterhin auf sich warten.

