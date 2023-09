Sommer verabschiedet sich mit Knall! Heftige Gewitter in Bayern erwartet

Auch am Mittwoch rechnet der DWD mit Schauern und einzelnen Gewittern. Gegen Abend können sich in der Region Unterfranken jedoch Auflockerungen zeigen und es bleibt größtenteils trocken.

In der Nacht zum Mittwoch soll vor allem Franken von den schweren Gewittern betroffen sein. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 17 Grad Celsius.

Ab dem späten Nachmittag rechnet der DWD mit teils heftigen Gewittern am westlichen Alpenrand und im Westen Bayerns . Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und Hagel sind möglich. Lokal kann es auch zu noch stärkeren Unwettern kommen.

Am frühen Dienstagvormittag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Südosten des Freistaats teilweise nebelig. Ansonsten wird neben einigen Wolkenfeldern noch mal viel Sonne erwartet bei Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad Celsius.

In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen nach Südbayern ab, wobei in der ersten Nachthälfte dort noch vereinzelte Gewitter auftreten können. Im Norden nimmt die Niederschlagsaktivität deutlich ab und es zeigen sich einige Auflockerungen am Himmel.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 8 Grad Celsius, wobei es in den nördlichen Mittelgebirgen am kühlsten sein wird.