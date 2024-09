Sommerfinale bringt über 30 Grad in Hamburg

Das Wochenende wird wohl der Höhepunkt des Spätsommers in Hamburg. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Leider wird es dabei am Donnerstag erneut unangenehm schwül. Tief "Xania" lässt aber langsam weniger schwüle Luft aus dem Osten heranwehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Insgesamt beruhigt sich das Wetter wieder.

Die Tageshöchstwerte steigen am Donnerstag in Hamburg auf 32 Grad, mit 27 Grad werden es im Nordwesten Schleswig-Holsteins ein paar Grad weniger. An den Küsten weht dabei ab dem Mittag teils stürmischer Wind.

Am Freitag wird es mit 25 Grad an der Ostsee und bis 29 Grad in der Hansestadt nicht ganz so heiß. Auch am Wochenende bewegen sich die Höchstwerte zwischen 24 Grad an den Küsten und bis 28 Grad in Hamburg.

Dazu gibt es am Donnerstag und Freitag viel Sonne und kaum Wolken.