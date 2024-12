13.12.2024 09:20 863 Sonne, Frost und Schnee: So wird das dritte Advents-Wochenende in Sachsen

Baby, It's Cold Outside - das Motto am dritten Adventswochenende in Sachsen: warm anziehen!

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Baby, It's Cold Outside - das Motto am dritten Adventswochenende in Sachsen: warm anziehen! Am Wochenende wird in Sachsen wieder neuer Schnee fallen. © Montage: Jan Woitas/dpa, wetteronline.de Bei so einem Wetter kommt man doch richtig in gute Vorweihnachtsstimmung: Zwar starte der Freitag vielerorts noch neblig-trüb, doch dann dürfe sich vom Erzgebirge her zunehmend über Auflockerungen gefreut werden - im Laufe des Tages lasse sich die Sonne auch mal länger blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Sonnig, aber trotzdem kalt werde es bei vorhergesagten Höchsttemperaturen zwischen 0 und 3 Grad - im oberen Bergland seien sogar nur minus 4 bis 0 Grad drin. Das bedeute: Frost-Alarm! Dazu ziehe im Osterzgebirge ein Südostwind auf. Frostig werde es auch in der Nacht zu Samstag bei einem Temperaturrückgang auf minus 1 bis minus 6 Grad. Immerhin: Es bleibe trocken. Wetter Deutschland Wetter in Berlin und Brandenburg: Trübe Aussichten und Glätte-Gefahr in der Nacht In Ostsachsen müsse zudem gebietsweise mit Böen um 55 km/h gerechnet werden. Nach einem weiterhin frostigen, aber teils freundlichen Samstagvormittag ziehen laut Meteorologen Wolken auf - ab Abend könne dann etwas Schnee vom Himmel rieseln (teilweise auch als Schneeregen). Die angesagten Höchstwerte: zwischen 1 und 3 Grad, in den Bergen minus 3 bis 1 Grad. So wird das Wetter in Sachsen am dritten Advent Aus Flocken werden in der Nacht zu Sonntag zunächst Tropfen, so die Wetterexperten. Oberhalb von 400 Metern bleibe es aber bei Schnee. Im Laufe der Nacht lockere es auf, allerdings seien einzelne Schneeschauer möglich, im Norden später dann auch wieder Regen. Die erwarteten Tiefstwerte: zwischen 1 und minus 1 Grad und bis zu minus 4 Grad im Bergland. Der dritte Advent zeige sich leider mit einem grauen Himmel. Bei höchstens 3 bis 5 Grad könne es auch mal nass werden. Im Bergland seien bei maximal minus 2 bis 2 Grad auch wieder ein paar weiße Flöckchen drin.

Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, wetteronline.de