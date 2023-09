Sonne pur in NRW! So viel Summerfeeling steckt in diesem Wochenende

Köln - Hält das gute Wetter jetzt ein paar Tage an? Nach einer kleinen Sommer-Durststrecke und viel Regen scheint sich das Wetter noch einmal von seiner besten Seite zu zeigen.

In der Domstadt kann man am heutigen Samstagabend und am morgigen Sonntag bei sommerlichen Temperaturen den Sonnenuntergang genießen. © Oliver Berg/dpa,

Fast eine Woche hielten Regen, Gewitter und starker Wind Nordrhein-Westfalen in Atem.

An diesem Wochenende könnte sich der so sehnlichst vermisste Sommer aber noch einmal zurückmelden.

Nachdem es am Samstag noch örtlich zu Schauern und vereinzelt auch Gewittern mit Starkregen kommen kann, ist am Sonntag dann Besserung in Sicht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) sollen sich am morgigen Sonntag Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad in NRW durchsetzen.

Noch wärmer dagegen soll es am Montag werden! Dann erwartet der DWD Temperaturen um die 29 Grad.