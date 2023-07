10.07.2023 07:54 Sonne-Regen-Mix wartet auf Sachsen-Anhalt - und bis zu 35 Grad!

In der kommenden Woche wird das Wetter in Sachsen-Anhalt regnerisch, bewölkt und heiß mit etwa 28 Grad. Nur am Dienstag gibt es Sonne satt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Nach einem heißen Wochenende warten die Bewohner Sachsen-Anhalts auf Abkühlung auch in der kommenden Woche vergeblich. Es sind weiterhin bis zu 35 Grad drin. In der kommenden Woche hat es die Sonne schwer, sich in Sachsen-Anhalt durch die Wolkendecke zu kämpfen. © Thomas Warnack/dpa Bis Montagmittag ziehen kräftige Schauer und Gewitter durch das Land und bringen sogar einige Sturmböen mit, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Erst in den Nachmittagsstunden sind dann vereinzelte Sonnenstrahlen möglich, bei Temperaturen von maximal 28 Grad. Dienstag ist eindeutig der schönste Tag der Woche: Regen ist nicht gemeldet, dafür gibt es reichlich Sonnenstunden. Laut DWD klettern die Gradzahlen sogar noch weiter in die Höhe auf vielerorts bis zu 35 Grad! Selbst im Harz und in den höheren Lagen sind bis zu 32 Grad drin. Wetter Deutschland Neue Woche in Sachsen beginnt wolkig und nass - aber immer noch sommerlich warm! Am Mittwoch und Donnerstag ist das herzliche Sommerwetter dann aber direkt wieder vorbei. Die Sonne lässt sich kaum noch blicken, dafür regnet es ordentlich. Doch wer sich vom Regen Abkühlung verspricht, wird enttäuscht: Die Temperaturen zur Wochenmitte liegen weiterhin zwischen 25 und 28 Grad. Die Nächte sind weitestgehend bewölkt und mild mit etwa 15 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Screenshot/wetteronline.de