Sonne satt in NRW! So heiß soll es in den nächsten Tagen werden

Essen - Der Sommer präsentiert sich in diesen Tagen von seiner wärmsten Seite. Auch die neue Woche startet Experten zufolge extrem vielversprechend.

Sommerzeit ist auch wieder Kirschblütenzeit - gerade in Bonn und Co. © Thomas Banneyer/dpa

Los geht das sommerliche und hitzige Spektakel am morgigen Montag. Mit Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad wird es dem Deutschen Wetterdienst zufolge "sehr warm bis heiß".

Sonne satt gebe es demnach auch am Dienstag, teilte der DWD mit. Mit Temperaturen um die 30 Grad erhält der Sommer spätestens dann so richtig Einzug in Nordrhein-Westfalen.

Zwar soll es sich in der Nacht auf 11 bis 16 Grad - im Bergland gar bis auf acht - abkühlen, dem sonnigen Wetter tut das aber keinen Abbruch. Lediglich ein paar Wolken sollen sich im Osten von NRW am Mittwoch zeigen.