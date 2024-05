03.05.2024 13:30 Wochenend-Wetter in Thüringen: Geht's jetzt wieder steil bergauf?

Das Wetter in Thüringen kann am Wochenende nicht an das der vergangenen Tage anknüpfen. Das ging am Freitag aus Angaben des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Es ist kühler geworden in Thüringen und ein Blick am Freitagmittag nach oben offenbart: Vom vielen Blau der Vortage ist vielerorts nichts mehr übrig geblieben. Ob's am Wochenende wieder steil bergauf geht? Für Sonntag wurde auch wieder zeitweise Sonnenschein vorhergesagt. Ein Blick in die Thüringen-Vorhersage auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmittag ließ nur eine Antwort zu und die lautete: Nein! Am Samstag geht es stark bewölkt bis wolkig zu, wie aus den Angaben hervorging. Zudem wies der DWD auf Schauer (vereinzelt) hin. Die Höchsttemperaturen: 18 bis 21, im Bergland 15 bis 18 Grad. Immerhin wurde für Sonntag zeitweise Sonnenschein vorhergesagt. In den Prognosen tauchten allerdings auch stärkere Bewölkung und einzelne Schauer auf. Temperaturtechnisch geht es wieder ein bisschen bergauf. Laut DWD liegen die Höchsttemperaturen bei 20 bis 23, im Bergland 16 bis 20 Grad. Zum Wochenstart wieder frischer Am Montag soll es dann aber schon wieder frischer zugehen. Maximal zwischen 17 und 19, im Bergland zwischen 12 und 17 Grad - so die Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Freitagmittag. Zudem wurden viele Wolken, etwas Sonne und zeitweise Regen angesagt.

