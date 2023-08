10.08.2023 10:55 Sonne satt in NRW? So sommerlich und warm wird das Wochenende

In Nordrhein-Westfalen wird es endlich wieder sommerlich! Nach wochenlangem Regen schnellen die Temperaturen am Wochenende wieder in die Höhe.

Von Maurice Hossinger

Essen - Mit diesem Sommer-Comeback haben wohl nur die Wenigsten in Nordrhein-Westfalen gerechnet. Zum Ende der Woche soll es in NRW meist sonnig bis heiter zugehen. Einen kleinen Haken hat die Sache aber trotzdem ... In Köln soll am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen meist die Sonne scheinen. © Federico Gambarini/dpa Zwar liegen die Höchsttemperaturen am heutigen Donnerstag zwischen 20 und 25 Grad, so richtig los wird man den Regen und vereinzelte Gewitter aber nicht. Auch der morgige Freitag und Start ins Wochenende bleibt weitestgehend sonnig und heiter - bei Temperaturen um die 25 bis 28 Grad. Der Samstag hingegen wird meist von Regen, - teilweise sogar Starkregen - und mancherorts Gewittern begleitet. Bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad dürfte dabei nur bedingtes Sommerfeeling aufkommen. Nicht nur Köln darf sich am heutigen Donnerstag über viel Sonne freuen - ganz Nordrhein-Westfalen erlebt ein Comeback der schönsten Jahreszeit. © Montage: Wetteronline.de Zum Abschluss des Wochenendes wird es dann aber wieder heiter mit wenigen Wolken und damit deutlich sommerlicher als Tags zuvor. Die Temperaturen liegen bei rund 26 Grad.

