Sonne satt in Sachsen: Der August verabschiedet sich mit bestem Badewetter

Leipzig - Die letzte August-Woche in Sachsen ist angebrochen und damit sind die übrigen Tage des Sommers gezählt. Kurz vor dem Monatswechsel gibt die Sonne aber noch einmal ordentlich Gas und beschert dem Sommer-Monat einen gebührenden Abschluss.

Baden am Nordstrand des Cospudener Sees: Das ist in der neuen Woche auf jeden Fall nochmal drin. © Jan Woitas/dpa

Den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach startet die neue Woche freundlich und das Thermometer steigt im Laufe des Montags auf bis zu 26 Grad an.

Ein schwacher Wind kommt auf, der vor allem vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz einige Wolkenfelder durch den Freistaat pustet.

Es bleibt trocken, genauso wie in der Nacht zum Dienstag. Die Wolken verschwinden, sodass den Sachsen ein besonders warmer und sonniger Tag bei Temperaturen von bis zu 27 Grad bevorsteht.

Am Mittwoch macht das Thermometer sogar noch einen Sprung nach oben auf bis zu 32 Grad in Leipzig und 30 Grad in Chemnitz.

Ähnlich sieht es am Donnerstag aus, auch wenn sich dort bereit einiges an Wolkenbergen über dem Sachsenland zusammenbraut. Diese entladen sich spätestens Freitag vor allem im Norden des Freistaats in Schauern und Gewittern.