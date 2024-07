17.07.2024 06:55 Sonne und Wolken wechseln sich in Berlin und Brandenburg ab

Am heutigen Mittwoch erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg in Mix aus Sonne und Wolken. Dazu bleibt es weitgehend trocken.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am heutigen Mittwoch erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Mittwoch muss sich die Sonne teils ihren Weg durch dichte Wolkenfelder bahnen. © Annette Riedl/dpa Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es tagsüber im Norden Brandenburgs stark bewölkt, vereinzelt kann es auch Schauer geben. Sonst wird es wolkig bis heiter und trocken. Gegen Abend geht die Bewölkung dann deutlich zurück. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad an, im Berliner Raum liegen die Höchstwerte um 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel und es bleibt niederschlagsfrei. Dabei kühlt es sich auf 14 bis elf Grad ab. Wetter Deutschland Sonne satt für Sachsen-Anhalt! Hochsommer-Woche hat Überraschung parat Am Donnerstag wird es noch etwas schöner und es bleibt nahezu den ganzen Tag heiter und trocken. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 29 Grad, dazu weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Freitag ist mit wechselnder bis geringer Bewölkung zu rechnen, es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 13 Grad zurück.



