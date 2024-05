Sonnen- oder Regenschirm? So wird das Wochenend-Wetter im Ländle

Am Sonntag erwarten die Baden-Württemberger Höchstwerte bis 25 Grad. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa/ wetteronline.de

Das Wochenende startet am Freitag mit unbeständigem Wetter und ein Feierabendbier lässt sich am besten unter einem Dach genießen. Bei Werten bis 20 Grad am Rhein und an der Tauber darf das Dach auch gern im Freien stehen.

Der Wind weht eher schwach, doch es kann auch zu Gewittern mit stürmischen Böen kommen.

Partyfans müssen sich in der Nacht zum Samstag noch auf Regen und einzelne Schauer einstellen.