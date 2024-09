Spätsommer in Berlin und Brandenburg: Letztes heißes Wochenende des Jahres?

Berlin/Potsdam - Der Spätsommer dreht an diesem Wochenende in Berlin und Brandenburg noch einmal so richtig auf und beschert der Region Schwitze-Hitze.

Freibäder wie das Strandbad am Müggelsee dürfen sich an diesem Wochenende noch einmal auf Hochkonjunktur freuen. © Alexander Blum/dpa

Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke laden tagsüber zur Abkühlung in den diversen Freibädern und Seen ein. Und auch nach Sonnenuntergang kann man in beinahe tropischen Nächten besonders in der Hauptstadt das vielfältige Nachtleben genießen.

Diese wahrscheinlich letzten Sommertage des Jahres haben wir einem Hochdruckgebiet zu verdanken, das mit einer östlichen Strömung heiße und trockene Luft in die Hauptstadtregion bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Freitag, Samstag und Sonntag ist dabei jeweils mit Temperaturen von bis zu 32 Grad Celsius zu rechnen. Dabei bleibt es heiter und trocken bei überwiegend schwachem Ostwind. Des Nachts geht die Abkühlung gebietsweise auf bis zu 16 Grad zurück - in Berlin bleibt es bei 19 bis 20 Grad allerdings angenehm warm.

Erst am Sonntagnachmittag kann es im Westen der Region einzelne Schauer und Gewitter geben, bevor das Wetter am Montag umschlägt und die Temperaturen schlagartig um fast zehn Grad zurückgehen.