Starkregen und Unwettergefahr in Bayern! Heute kracht es richtig

München - Das wird mit Blick auf das Wetter kein schöner Wochenendabschluss! Eine Kaltfront zieht durch und sorgt in München sowie weiten Teilen Bayerns am Sonntag für schauerartigen und teilweise von Gewittern durchsetzten Regen.

In der Oberpfalz ist es den Experten zufolge am Montag zwar überwiegend stark bewölkt, es soll jedoch meist trocken bleiben. Weniger erfreulich sieht es in Südbayern aus. Hier prägt ein bis zum Nachmittag anhaltender Regen das Bild.

Immerhin: Zum Start in die Woche wird es bereits wieder etwas freundlicher - vor allem in Franken mit Sonne und nur wechselnd starker Quellbewölkung.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge muss hierbei lokal mit Starkregen gerechnet werden, der einen Niederschlag von 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde mit sich bringt. Auch Unwetter mit Mengen von bis zu oder vereinzelt sogar mehr als 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sind drin.

Das Quecksilber steigt im Vorland der Alpen und im Bayerwald entsprechend nur auf für die Jahreszeit kühle 17 Grad. Im restlichen Freistaat sind hingegen wenigstens 20 bis 25 Grad möglich. Dazu weht ein meistens schwacher Wind um Nord.

Am Dienstag kann sich dann phasenweise die Sonne durchsetzen. Wobei vor allem in Niederbayern und am östlichen Alpenrand weiterhin dichte Wolken den Himmel dominieren. An den Alpen kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen, ansonsten bleibt es bei einem schwachen Wind aus wechselnden Richtungen und 22 bis 28 Grad trocken.