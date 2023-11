Stürmisches Wetter in NRW: Doch wie sind die Aussichten fürs Wochenende?

In den kommenden Tagen gilt es, das Haus lieber nicht ohne Regenschirm zu verlassen. © 123RF/sania01

Am Donnerstag wirbelte nicht nur im Rheinland überall das Herbstlaub durch die Lüfte, auch anderswo in NRW fegten teils kräftige Sturmböen über die Landschaften hinweg.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) halten die verbreitet starken bis stürmischen Böen noch bis zum Abend an, ehe der Wind dann allmählich nachlassen soll. Nur im Bergland und im Nordwesten bleibt es laut den Wetter-Experten mit Böen um etwa 70 km/h stürmisch.

Am Freitag steht den Menschen in NRW ein durchwachsener Tag bevor: Nach einem zunächst trüben Start in den Tag mit einigen Wolken (selten auch Regen) ist im weiteren Verlauf zeitweise mit sonnigen Abschnitten zu rechnen, so der DWD.

Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis kräftiger, im Bergland auch stürmischer, Wind.