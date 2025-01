Sturm, Regen und Schnee: Blitzt im Ländle auch mal die Sonne hervor?

Stuttgart - Nebel, Regen und Schnee - in Baden-Württemberg wird es ungemütlich!

Im Südwesten steigt die Regenwahrscheinlichkeit, wie die Karte zeigt. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Der heutige Donnerstag startet bewölkt, im Osten blitzt sogar die Sonne hervor. Im Verlauf des Tages kommt es zu Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte im Ländle klettern auf 5 bis 10 Grad.

In der Nacht kühlt es auf bis zu minus 3 Grad ab. In den höheren Lagen sowie in Oberschwaben kann es zu Schneefall kommen.

Auch am Freitag verziehen sich die Wolken nicht. Der DWD meldet Regen sowie Schneeregen. Bei Höchsttemperaturen von 1 bis 7 Grad ist örtliches Glatteis nicht ausgeschlossen.

Nach einer eisigen Nacht startet der erste Wochenendtag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf verziehen sich die Regenwolken und die Sonne lässt sich blicken.