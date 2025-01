Sturmflut im Norden: Fischmark unter Wasser, Fähren fallen aus

Das Wasser der Elbe überflutete am Dienstagvormittag den Fischmarkt. © Jonas Walzberg/dpa

In Hamburg stieg das Wasser der Elbe gegen 9 Uhr auf knapp über die Sturmflutmarke von 1,5 Meter über dem normalen Hochwasser. Der Fischmarkt und die Fischauktionshalle wurden überflutet. Da der Bereich zuvor abgesperrt worden war, standen keine Autos im Wasser.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte zuvor eine Warnung für die Nordseeküste, das Wesergebiet und das Hamburger Elbegebiet veröffentlicht.

Demnach sollte das Hochwasser am Morgen und Vormittag an der ostfriesischen Küste und an der Weser 1 bis 1,5 Meter höher, in Hamburg etwa 1,5 Meter höher und an der nordfriesischen Küste 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser (MHW) eintreten.

Ab einem Wasserstand von mindestens 1,50 Meter spricht man von einer Sturmflut. Dann werden in der Hansestadt einige sehr tiefgelegene Gebiete überschwemmt. Betroffen davon sind zuerst die Parkplätze in Neumühlen und Rissen, der Campingplatz Falkensteiner Ufer und der Fischmarkt. Hier sollten Autos immer rechtzeitig entfernt werden.

Auch die nachfolgenden Gezeiten werden wegen Sturm "Bernd" höhere Wasserstände als üblich bringen. Laut BSH fällt das Abendhochwasser in Hamburg 1 Meter höher als gewöhnlich aus, was zu nassen Parkplätzen in Neumühlen und am Rissener Ufer führen kann.

Ob es am Mittwoch ebenfalls eine Sturmflut gibt, ist nicht absehbar. Gegen 10.16 Uhr wird das Hochwasser in Hamburg 1 bis 1,5 Meter höher ausfallen als üblich.