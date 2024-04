28.04.2024 07:42 Temperatursprung! Wetter schaltet wieder auf Sommer

Nach der spätwinterlichen Phase ist die Frühlingswärme zurück in Deutschland. Doch das Wetter bleibt in Teilen der Republik in den kommenden Tagen unbeständig.

Von Oliver Wunder

Deutschland - Nach der spätwinterlichen Phase ist die Frühlingswärme zurück in Deutschland. Doch das Wetter bleibt in Teilen der Republik in den kommenden Tagen unbeständig. Vor allem im Süden soll es am Sonntag bestes Ausflugs- und Biergartenwetter geben. © Niklas Treppner/dpa Subtropische und damit warme und trockene Luft gelangt nach Deutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Während das tagsüber sommerliche Temperaturen und meist viel Sonne bedeutet, bekommen der Westen und Norden Ausläufer von Tief "Dunja" über Frankreich zu spüren. Dort beginnt der heutige Sonntag mit dichten Wolken und etwas Regen. Später lockert die Bewölkung auf, doch im Nordwesten und Norden bis in die mittleren Landesteile kann es immer wieder einzelne Schauer oder Gewitter geben. Bei Letzteren können lokal begrenzt Sturmböen bis 75 Stundenkilometer, Starkregen um 20 Liter in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel auftreten. Im Osten und Südosten dagegen ist es oft sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 21 und 26 Grad, im Westen und Südwesten sowie an der See werden nur 16 bis 21 Grad erreicht. An den Alpen gibt es teils bis zum Abend Föhn mit schweren Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h. Ab der zweiten Tageshälfte bricht der Föhn zusammen. Auch im Westen und Nordwesten weht der Wind stark. In der Nacht zum Montag gibt es im Südosten sowie im äußersten Nordwesten kaum bis keine Wolken am Himmel und es bleibt trocken. Im Rest des Landes ist es teils stark bewölkt, vor allem in einem Streifen vom Oberrheingraben über Thüringen bis nach Vorpommern fällt etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen vier und elf Grad. So wird das Wetter zum Wochenstart Weite Teile Deutschlands bekommen einen Vorgeschmack auf den Sommer. © Annette Riedl/dpa Die neue Woche startet am Montag vom Alpenrand bis zur Lausitz heiter und weitestgehend trocken. Sonst gibt es Wolken und es kann vor allem im Südwesten Regen oder Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 26 Grad; im Westen und Südwesten sowie im Norden wird es mit 18 bis 21 Grad etwas kühler. In der Nacht ist es im Westen und Nordwesten wolkig und es fallen ein paar Regentropfen. Im Rest der Republik ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Der DWD erwartet Tiefstwerte um sechs bis zwölf Grad. Am Dienstag bekommt die Westhälfte nach einem heiteren bis wolkigen Start vereinzelte, teils aber kräftige Gewitter ab. Sonst scheint die Sonne und es bleibt trocken. Dabei werden im Osten und Süden 24 bis 29 Grad sowie im Westen und Norden 20 bis 24 Grad erreicht. Am Dienstag werden wieder sehr sommerliche Temperaturen erwartet, dabei ist es erst Ende April. © Montage: Screenshot/Wetteronline.de (2) In der Nacht zum Mittwoch gibt es im Westen und Südwesten vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Luft kühlt sich auf acht bis 14 Grad ab.

Titelfoto: Montage: Niklas Treppner/dpa, Screenshot/Wetteronline.de