21.03.2025 07:12 Traum-Wetter-Wochenende! Aber am Sonntag kommt die Überraschung

Das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende wird sonnig und mild mit bis zu 20 Grad. Lediglich am Sonntag kann es regnen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Egal, welche Pläne Ihr für Euer Wochenende habt - das Wetter ist auf Eurer Seite! Für die nächsten Tage sind viel Sonne und frühlingshaft milde Temperaturen gemeldet. Die Temperaturen klettern am Wochenende auf bis zu 20 Grad. © Bildmontage: Max Patzig, Screenshot/Wetteronline.de Am Freitag wird ein richtig schöner Frühlingstag! Kaum Wolken ziehen über Sachsen-Anhalt, dafür gibt es Sonne satt und die Temperaturen klettern bis auf 20 Grad. Selbst im Harz und in höheren Lagen sind bis zu 17 Grad drin. In der Nacht auf Samstag ziehen im Bergland und auf dem Brocken stürmische Böen auf, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Für den Samstag sind ein paar Wölkchen mehr zu vermelden, aber auch die sind harmlos. Es bleibt trocken mit vielen Sonnenstunden und noch etwa 16 Grad. Wetter Deutschland Endlich Frühling! So schön soll das Wochenende in Sachsen werden Zum Sonntag zieht sich der Himmel dann immer weiter zu. Die Sonne kommt trotzdem durch, am Abend muss dann aber hier und da mit Schauern gerechnet werden. Zwischen Harz und Burgenland sind Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15, im Westen des Landes zwischen 9 und 12 Grad. Wetter in Sachsen-Anhalt: Nächte am Wochenende werden kalt! Der Trend vom Sonntag setzt sich auch in der kommenden Woche fort: Milde Temperaturen, viele Wolken und den Regenschirm sollte man keinesfalls Zuhause lassen. Die Nächte am Wochenende werden klirrekalt mit Bodenfrost und Temperaturen, die es nur knapp über den Nullpunkt schaffen.

Titelfoto: Bildmontage: Max Patzig, Screenshot/Wetteronline.de