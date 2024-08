Traumstart ins Sommerwochenende: Wetter in Sachsen hält jedoch Überraschung parat

Freitag und Samstag gibt es perfektes Badewetter. (Symbolbild) © dpa/Ronny Hartmann

Bei Höchsttemperaturen von 28 bis 33 Grad könnt Ihr Euch am heutigen Freitag nach getaner Arbeit getrost in die Badesachen schmeißen und ab an den See fahren.

Nachts kühlt es sich dann zwar bis auf 15 Grad runter, lange hält die frische Brise laut dem Deutschen Wetterdienst vorerst aber nicht an.

Denn auch der Samstag erfreut sich besten Wetters. Zwar wechseln sich Wolken und Sonne regelmäßig ab, aber warm wird es trotzdem. Zwischen 26 und 30 (Bergland 22 bis 26) Grad sind drin.

Sonntag nimmt das Wetter jedoch eine Wendung. Starke Wolken, zeitweise schauerartiger Regen und vor allem östlich der Elbe sowie im Mittelgebirgsraum sogar Gewitter durchziehen den Tag.

Mit Höchstwerten von 23 bis 27 (Bergland 20 bis 24) Grad kühlt es sogar ein wenig runter.