Trocken und warm: Sachsen steht das perfekte Sommer-Wochenende bevor

In der Nacht zum Samstag verstärkt sich dann wieder der Hochdruckeinfluss, der eine strahlende Sonne hinter den Wolken hervorlockt. Diese sorgt für knackige 29 Grad in Leipzig und Dresden und wird nur spärlich von ein paar Quellwolken bedeckt.

Den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bekommt der Freistaat am Freitag noch den Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer zu spüren: Einige Wolken knäulen sich über dem Sachsenland zusammen, und es kann lokal zu kurzen Schauern kommen.

Erst zur Mitte der neuen Woche ist wieder mit Regen und Gewitter zu rechnen. Genügend Zeit also, um noch ein paar Nachmittage am See oder im Park zu genießen.