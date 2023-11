Trübe Wetter-Aussichten in NRW: In den nächsten Tagen wird es nass und windig

Köln - Wie schon zu Beginn der Woche bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen herbstlich-frisch und durchwachsen.

Die Aussichten für Donnerstag sind nicht weniger trüb: Der Tag startet ebenfalls stark bewölkt und verbreitet mit Regen. Erst am Nachmittag lockert es im Nordwesten des Landes auf.

Besonders am Mittwochabend warnen die Wetter-Experten im höheren Bergland vor einzelnen starken bis stürmischen Böen. Zudem soll laut DWD-Prognose am Ende des Tages verbreitet Regen aufziehen.

Ähnlich wie an den Vortagen liegen die Temperaturen auch kurz vor dem Wochenende zwischen 10 und 12 Grad. In höheren Lagen steigen die Werte maximal auf 6 bis 10 Grad. Zeitweise werde dort zudem erneut mit starken Böen gerechnet, so der DWD.