Trüber Wochenstart in NRW: Hochwasser in Köln geht langsam zurück

Köln - Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht ein trüber Start in die neue Woche bevor. Der Pegel des Rheins erreichte an diesem Wochenende derweil seinen Höchststand.

Der Rhein schwappte am Wochenende vielerorts über das Ufer. Rad- und Fußwege in Köln wurden überschwemmt. © Horst Konopke

Das Wetter war in den vergangenen Tagen in weiten Teilen NRWs wenig winterlich. Statt Schneeflocken waren am Kölner Horizont häufig Regenwolken zu sehen, auch der Pegel des Rheins stieg stetig an.

Mit 7,37 Metern wurde am Samstagmittag der Höchststand in der Domstadt erreicht, am Sonntagmorgen ging der Pegel bereits leicht zurück auf 7,29 Meter - Tendenz fallend, wie die Stadtentwässerungsbetriebe berichteten.

Auch zum Beginn der neuen Woche wird in NRW laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorerst kein Regen erwartet.

Der Montag startet zwar stark bewölkt und stellenweise auch neblig-trüb, im Tagesverlauf soll es jedoch weitestgehend trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben dabei mit Werten zwischen 7 und 9 Grad auch weiterhin mild. Nur im Bergland wird es mit 6 Grad etwas kühler.