Unbeständiges Wetter in NRW: Am Wochenende wird's winterlich - Schnee im Bergland!

Köln - Nach einer sonnigen Wochenmitte in Nordrhein-Westfalen wird das Wetter am Donnerstag unbeständig. Die Temperaturen klettern zwar auf milde Werte, dafür wird es zunehmend stürmisch.

Wer in der Nacht zu Samstag mit dem Auto unterwegs ist, sollte Vorsicht walten lassen, in der Nacht sinken die Werte nämlich auf bis zu -2 Grad. Der DWD warnte daher vor allem in Hochlagen vor glatten Straßen!

Abwechslung in Sachen Wetter ist am Wochenende leider nicht in Sicht, denn auch am Samstag und Sonntag bleibt es den Meteorologen zufolge ebenfalls wechselnd bis stark bewölkt. Dazu gibt es immer wieder Schauer, während im Bergland Schneeflocken fallen. Auch tagsüber besteht dann in Hochlagen stellenweise Glättegefahr.

Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad.