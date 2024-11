Unwetter auf dem Brocken! Heftiger Sturm legt Bahn lahm

Schierke - Am heutigen Dienstag ist besonders in höheren Lagen mit schwerem Unwetter zu rechnen. Ein Orkan fegt über den schneebedeckten Brocken.

Über den Brocken im Harz fegen heftige Orkanböen. © Matthias Bein/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zu Wochenbeginn vor heftigen Sturmböen in ganz Sachsen-Anhalt. Außer in der Altmark und Börde fegt der Wind mit bis zu 100 km/h übers Land.

Auf dem Brocken wird es besonders extrem: Dort wüten Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Dabei besteht die Gefahr, dass Äste und größere Gegenstände herabfallen können.

Die Harzer Schmalspurbahn kündigte aufgrund der Wetterlage an, ihre Fahrten zwischen Schierke und dem Brocken zu unterbrechen.

Die Temperaturen fallen zusätzlich in den Keller. Tagsüber herrschen in der Spitze um die 3 Grad, gehen in den Nachmittags- und Abendstunden aber bis auf -4 Grad zurück.