Kurzes Unwetter schlägt heftig zu: Freibad Bad Berka geflutet

Bad Berka - Im Weimarer Land wurde es am Samstag ungemütlich. Ein Unwetter zog über den Landkreis und flutete unter anderem das Freibad in Bad Berka.

Wegen des Unwetters war Wasser aus dem angrenzenden Bachlauf getreten. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Wie die Stadt mitteilte, stehen die Toiletten und Sanitäranlagen unter Wasser. Auch der Eingangsbereich samt Kasse sowie der Liegebereich blieben nicht verschont.

Darüber hinaus seien durch das kurze, aber heftige Unwetter-Intermezzo wohl auch Fäkalien ausgetreten. Der Geruch ließe das zumindest vermuten, hieß es. Das Wasser in den Becken sei allerdings sauber geblieben. Auch die neuen Pumpen wurden von dem Unwetter verschont.

Die Feuerwehr rückte noch am Samstagabend an und pumpte das Wasser mit einer Saugpumpe ab. Mit sogenannten Wasserschiebern wurde außerdem das Wasser aus den Gebäuden entfernt. Das Freibad müsse aber am heutigen Sonntag und am Montag geschlossen bleiben.