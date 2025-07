Leipziger Einsatzkräfte im Dauerstress: Zahlreiche Schäden und Unfälle durch Unwetter

Leipzig - Am Dienstag zog ein Unwetter über Leipzig , das zahlreiche Einsätze und Unfälle nach sich zog.

Mehrere Autos wurden von Dachteilen beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Neben dem Starkregen, der gegen Mittag über die Messestadt hereinbrach, sorgten vor allem auch die starken Stürmböen für Aufregung auf den Straßen.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle mussten die Einsatzkräfte innerhalb von zwei Stunden etwa 60 Mal ausrücken, wobei größtenteils umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste eine Rolle spielten.

In der Christian-Ferkel-Straße im Leipziger Norden waren beispielsweise große Teile des Dachs von einem Haus auf mehrere Autos gekracht und hatten diese beschädigt.

Die aufwendigen Aufräumarbeiten des Technischen Hilfswerks wurden dabei kurzzeitig von einem aggressiven Passanten gestört, sodass die Polizei hinzugezogen werden musste.

In der Kreuzstraße hingegen sorgte am Nachmittag der Starkregen für Probleme, welcher in den Keller eines gerade im Bau befindlichen Gebäudes gelaufen war und diesen unter Wasser gesetzt hatte. Die Feuerwehr pumpte die Räumlichkeiten schließlich leer.