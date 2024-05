Unwetter in Bayern: Ehepaar in überflutetem Auto eingeschlossen

Bamberg/Forchheim - Heftige Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen sorgten am Dienstagabend in Bayern für überflutete Straßen und Gerölllawinen.

In einer Unterführung in Bamberg versank ein Auto im Wasser. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Besonders Bamberg und Umgebung seien betroffen, sagte ein Sprecher der Polizei in Oberfranken am Dienstagabend. Es liefen demnach mehrere Dutzend wetterbedingte Einsätze in der Region.

So blieb ein Auto in der Geisfelder Straße in einer Unterführung im Wasser stecken. Feuerwehrleute mussten anrücken und die Insassen, ein älteres Ehepaar, aus dem Wagen retten. Glücklicherweise blieben sie den Einsatzkräften zufolge unverletzt.

Viel Regen gab auch im Landkreis Forchheim. Die Wassermassen sorgten bei Gößweinstein an einem Hang an der St2185 für eine Gerölllawine. Für Autos war hier zwischenzeitlich kein Durchkommen mehr.

Einsatzkräfte mussten die Steine von der Straße schaufeln.