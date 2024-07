Unwetter-Gefahr! Auf Sachsen kommen kräftige Gewitter zu

Leipzig - Donnerwetter! Der Sonnen-Sommer hat sich in Sachsen erneut kurz blicken lassen - und verwandelt sich auch dieses Mal wieder in Blitz, Hagel, Wind und Regen ...

Die Menschen in Sachsen müssen sich am Wochenende wieder auf Regen einstellen. (Archivbild) © Montage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa; wetteronline.de

Die Menschen im Freistaat wurden mit einem warmen und trockenen Freitagmorgen begrüßt, doch wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ändert sich das schon gegen Mittag - dann sollen von Südwesten starke Schauer und kräftige Gewitter aufziehen. Laut Meteorologen sind dann auch heftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Während das Unwetter in Westsachsen am Abend nachlasse, bestehe "in Ostsachsen dagegen örtlich Gefahr extrem heftigen Starkregens". Zudem könne es dann Hagel um drei Zentimeter und Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde geben.

Mit Höchstwerten zwischen 26 und 29 Grad bleibe es aber sommerlich warm.

Wer bei den Temperaturen der vergangenen Nächte nicht in den Schlaf fand, kann nun zumindest etwas aufatmen: Die Wetterexperten sagen für die Nacht auf Samstag einen Rückgang auf 19 bis 16 Grad vorher. Partylöwen und Dancing-Queens sollten sich zudem auf ein paar Tropfen vom Himmel vorbereiten - in Ostsachsen anfänglich auch noch auf Gewitter mit Starkregen.