Unwetterwarnung für NRW! Vorsicht auf den Straßen

Köln - Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Schnee, Regen und glatte Straße einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für das bevölkerungsreichste Bundesland heraus.

Wer am Sonntagvormittag mit dem Auto in NRW unterwegs ist, sollte vorsichtig fahren: Es wird glatt auf den Straßen. © Henning Kaiser/dpa

Am Sonntagmorgen rieselte in Köln der erste Schnee des Jahres auf die Dächer und Straßen herab, lange können die Menschen sich jedoch nicht an der weißen Pracht erfreuen: Nach Angaben der Wetterexperten geht der Schnee im Laufe des Vormittags nämlich landesweit zu anhaltendem Regen über.

Im Bergland, örtlich aber auch im Flachland, warnte der DWD zudem vor Glatteis durch gefrierenden Regen auf den Straßen. Vor allem im Süden und Westen des Landes sei dabei Vorsicht geboten! Wer mit dem Auto oder anderen Fahrzeugen unterwegs ist, sollte besonders umsichtig fahren.

Die Warnung der Meteorologen gilt zunächst zwischen 7 und 12 Uhr.

Im weiteren Tagesverlauf klettert das Thermometer dann auf bis zu 11 Grad. Es bleibt den gesamten Tag über nass und ungemütlich.