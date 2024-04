UV-Warnung für Bayern: Hier droht schneller Sonnenbrand!

München - Ein sogenanntes Niedrigozon-Ereignis sorgt in Süddeutschland für eine gefährliche Wetterlage durch UV-Strahlung. Für Bayern wurde am Sonntag vom Deutschen Wetterdienst deshalb eine Warnung ausgesprochen.

Sonnenschutz ist an diesem Wochenende in Bayern besonders wichtig. © Christian Charisius/dpa

Weil die Ozonschicht für die Jahreszeit zu dünn ist, kann die UV-Strahlung im Laufe des Tages hohe Werte erreichen.

Die Gefahr, sich einen Sonnenbrand zu holen, ist also hoch: Im Freistaat ist am Sonntag mit einem UV-Index-Wert von bis zu 6 zu rechnen, in den Bergen wird sogar vor 8 gewarnt. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sind Werte über 6 für Mitte April eher unüblich.

Über Mittwoch sollte man deshalb unbedingt den Schatten aufsuchen und sich ansonsten mit Sonnencreme, -brille und Kopfbedeckung schützen.

Die Intensität der UV-Strahlung hängt von Faktoren wie dem Sonnenstand, der Bewölkung und der Höhe ab, aber auch vom Ozon in der Atmosphäre, wie das Bundesamt erläutert.