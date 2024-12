Versaut schwerer Sturm den Jahreswechsel im Norden?

Hamburg - Das Wetter zum Jahreswechsel verspricht im Norden turbulent zu werden. An Silvester und in der Nacht ins neue Jahr steht ein Sturm bevor.

Das Silvesterfeuerwerk in Hamburg dürfte durch Regen und Sturm getrübt werden. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Von der Bretagne über die Alpen bis zur Westukraine bilden "Günther" und "Herwig" derzeit eine umfangreiche Hochdruckzone, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Am Nordrand davon fließt milde und bodennah feuchte Luft aus Südwest nach Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das bringt am Montag weiter trübes Wetter mit dichter Wolkendecke und leichtem Sprühregen bei maximal sieben bis acht Grad. An den Küsten weht starker Südwestwind mit Sturmböen. Nachts ändert sich daran kaum etwas, es bleibt nass und die Temperatur geht minimal auf sechs bis sieben Grad zurück.

Am Dienstag (Silvester) lässt Tief "Ginette" über Großbritannien neue Teiltiefs entstehen, die in der Silvesternacht über Südskandinavien ostwärts ziehen. Tagsüber wird es grau und höchstens sieben bis neun Grad geben. Gegen Abend erreicht die Kaltfront des Tiefs den Norden und bringt vermehrt Regen. Die Temperaturen sinken auf vier bis sechs Grad.

Dazu deutet sich für die Küste ein schwerer Südweststurm an, so DWD-Meteorologe Jens Hoffmann. Auf offener See sowie an der Nordseeküste könne es schwere Sturmböen, auf der Nordsee und eventuell an der nordfriesischen Küste sogar orkanartige Böen geben.

Im Binnenland wird mit Sturmböen um 88 km/h gerechnet.