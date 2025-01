Nächster Wintereinbruch in Köln: Neue Schnee- und Glatteisfront rauscht auf uns zu!

Köln - Nach dem Sturm ist vor dem nächsten Wintereinbruch: Mehrere Wettermodelle gehen ab dem morgigen Mittwoch von einer neuen Schnee- und Glatteisfront aus, die das Rheinland erreichen wird. Selbst in Köln könnte es dann richtig weiß werden.

Ab Mittwochabend könnte auch Köln richtig weiß werden: Eine neue Schneefront ist auf dem Weg ins Rheinland. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet dabei dann zunächst für den Mittwoch mit Schneefällen im Bergland. Die Temperaturen gehen dabei kontinuierlich auf -1 Grad zurück.

In tieferen Lagen ist es vorerst noch etwas wärmer, bevor am Abend die ersten Schnee- oder Graupelschauer einsetzen. In der gesamten Region kann es glatt auf den Straßen werden.

Die Schneefallgrenze wird dann so weit sinken, dass sogar für Köln spätestens ab Mittwochabend bis zu 30 Zentimeter Neuschnee innerhalb von nur 48 Stunden möglich sein können! Dann werden Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht.

Grund für diese Schneeschauer ist eine Luftmassengrenze, die sich über NRW bilden könnte. Dabei trifft kalte Luft aus dem Norden auf ein Hochdruckgebiet aus dem Süden.

Vor genau einem Jahr fielen dadurch in Köln durch so eine Wetterlage fast 20 Zentimeter Neuschnee - ein Verkehrschaos war die Folge.