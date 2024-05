10.05.2024 10:45 Viel Sonne und milde Temperaturen! So schön wird das NRW-Wetter am Wochenende

Nach dem nass-grauen Wetter in den letzten Wochen warten am Wochenende ganz viel Sonnenschein und milde Temperaturen auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Von Jonas Reihl

Köln - Endlich ist der Sommer angekommen! Nach dem nass-grauen Wetter der vergangenen Wochen warten am Wochenende ganz viel Sonnenschein und milde Temperaturen auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Bis zu 25 Grad warm soll es am Wochenende in NRW werden. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/wetteronline.de (Screenshot) Zwar gibt es am Freitag im Norden des Bundeslandes noch ein paar Wolken. Mit Regen muss bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad allerdings nicht gerechnet werden. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD), der zudem von nur schwachem Wind ausgeht. Auch am Samstag (11. Mai) wird es heiter. Im Laufe des Tages ziehen laut DWD dichtere Wolkenfelder von Norden nach Süden, aber es soll trocken bleiben. Wetter Deutschland Sachsen-Wetter: So wird das lange Wochenende im Freistaat! Das Thermometer klettert auf maximal 23 bis 25 Grad. Der Wind bleibt weiterhin überwiegend schwach. Am Sonntag gebe es im Tagesverlauf einige Wolken, so die Meteorologen. Regen soll es keinen geben. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/wetteronline.de (Screenshot)