13.06.2025 09:05 Von wegen Unglück! Freitag, der 13. bringt Sonne satt und Badewetter

So wird das Wetter am Freitag in Deutschland.

Von Khang Mischke

Offenbach - Freitag, der 13. dürfte zumindest mit Blick auf das Wetter für nicht allzu viel Pessimismus bei den Deutschen sorgen.

Sonniger Tag mit hohen Temperaturen im Südwesten

Bis zu 35 Grad im Südwesten erwartet

Kühler an der Ostseeküste mit bis zu 24 Grad

Gewitter am Wochenende möglich Mehr anzeigen Die Farbkarte auf wetteronline.de zeigt ganz deutlich: Der Freitag wird richtig schön warm! © Screenshot/wetteronline.de Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach steht ein weitgehend sonniger, warmer Tag bevor. Vor allem im Südwesten und Westen Deutschlands sei im Tagesverlauf mit hohen Temperaturen zu rechnen. Im Südwesten dürfte es schwülheiß mit Temperaturen von bis zu 35 Grad werden. Im Nordosten werden am Nachmittag bis zu 24 Grad erwartet. An der Ostseeküste dürfte es nur geringfügig kühler werden. Wetter Deutschland Der Sommer ist endlich da! So warm wird es am Wochenende in Sachsen Die Freude dürfte im Südwesten und Westen allerdings nur kurz währen: Am Samstag rechnen die DWD-Experten nach einem sonnigen Start schnell mit Quellwolken und Schauern. In den nächsten Tagen wird Deutschland mit Badewetter verwöhnt. (Symbolfoto) © 123rf/electroepil Gewitter am Wochenende möglich Im weiteren Tagesverlauf könnten teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial durch Starkregen folgen. Im Osten Deutschlands dürfte es dagegen noch weitgehend sonnig und trocken bleiben bei 25 bis 35 Grad.

