Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Durchwachsenes Wochenend-Wetter in Sachsen

Leipzig - Wirklich schön ist anders: Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ein durchwachsenes Wochenende einstellen.

Das Wochenende in Sachsen wird wolkig - und manchmal auch regnerisch. (Archivbild) © Montage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, wetteronline.de

Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Diese Frage dürften sich angesichts des aktuellen Juni-Wetters wohl einige Einwohner des Freistaats stellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, muss so auch wieder mit einem grauen Freitag gerechnet werden - von Vormittag bis Nachmittag zeige sich der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, zudem komme ab Mittag von Westen her Regen auf. Erst am Abend gebe es dann auch mal größere Wolkenlücken. Die vorhergesagten Höchstwerte: zwischen 19 und 22 Grad - na, immerhin.



Nass könne es auch in der Nacht zu Samstag westlich der Mulde werden. Das Quecksilber falle auf 15 bis 12 Grad.

Der Samstag starte zunächst noch trocken, doch schon ab dem frühen Vormittag breite sich von West nach Ost erneut Regen aus. Laut DWD verziehen sich die Tropfen aber am Nachmittag wieder und von Westen her dann auch die Wolken. Lediglich vereinzelte Schauer seien noch möglich. Dazu seien maximal 19 bis 23 Grad drin.

Partylöwen und Dancing Queens aufgepasst: In der Nacht zu Sonntag bleibe es zwar trocken, kühle aber auf Tiefstwerte von 11 bis 8 Grad und im oberen Bergland sogar auf bis zu 3 Grad ab! Also die dicken Jacken nicht vergessen.