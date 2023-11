Warnung vor Unwetter und Hochwasser in Bayern

München - Zum Beginn der Woche bleibt es in Bayern ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Hochwasser und Unwetter im Süden des Landes.

Durch die andauernden Regenfälle kann es im Süden Bayern zu Überflutungen kommen. © Bildmontage: Tobias C. Köhler/dpa, wetteronline.de

Vor allem im Allgäu soll es bis zum Mittwoch andauernd regnen. Dabei kann an den Alpen und im Alpenvorland 60 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In Staulagen sind sogar 100 Liter möglich, warnte der DWD am Montag.

Dabei wird es stürmisch: Im Süden und Westen Bayerns sind Böen mit 60 bis 75 km/h Geschwindigkeit möglich. Auf den Gipfeln sei mit Orkanen mit bis zu 120 km/h zu rechnen.

Im Allgäu kann es laut Hochwassernachrichtendienst Bayern zu Überschwemmungen kommen: In der Stadt Kempten, dem Landkreis Oberallgäu, der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu steigen die Pegel an.

Land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet werden. Außerdem kann es auf den Straßen zu Behinderungen durch die Wassermassen kommen.