Was ist noch drin? So sieht das Wetter in Bayern heute und bis zum Wochenende aus

Das Wetter in München und Bayern könnte besser ausfallen - und auch die Aussichten für den heutigen Dienstag und bis zum Wochenende fallen überschaubar aus.

Von Jan Höfling

München - Das Wetter in München und Bayern könnte zweifelsohne besser ausfallen. Die Temperaturen sind zum Start in die neue Woche merklich abgesackt, Wolken bestimmen das Bild am Himmel.

Das Wetter in München und Bayern zeigt sich derzeit nicht von seiner besten Seite, es gibt aber immerhin Lichtblicke. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ändert sich daran auch im Laufe des Dienstags leider eher wenig. Zwar ist es am Vormittag in weiten Teilen Bayerns noch trocken, das bleibt jedoch nicht so. Am Nachmittag wird es überwiegend stark bewölkt, dazu gesellen sich Schauer sowie einzelne Gewitter. Kleine Lichtblicke gibt es im Alpenvorland, dort kann sich sogar mal die Sonne blicken lassen. Wetter Deutschland Spätsommer fast vorbei! Herbst feiert Comeback in Hessen Die Tageshöchstwerte liegen bei einem mäßigen Südwestwind, der im Vorland der Alpen und im Norden zeitweise stark bis teils stürmisch ausfallen kann, zwischen überschaubaren 15 und 20 Grad. Der Mittwoch fällt dann etwas angenehmer aus. Zwar mangelt es im Tagesverlauf nicht an Wolken, in Franken ist laut den Experten sogar mit starker Bewölkung zu rechnen, im Südosten kann sich aber oft auch die Sonne behaupten. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, in Unterfranken ein frischer Südwestwind. Die Temperaturen pendeln sich laut Wetterdienst bei 16 und 22 Grad ein.

Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter im Freistaat am Donnerstag und Freitag