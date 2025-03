Wechselhaft ins Wochenende: In Berlin und Brandenburg ist von allem etwas dabei

Berlin - Sonne, Regen, Wolken, Frost: Am Wochenende kann sich der Wettergott in Berlin und Brandenburg nicht entscheiden.

Der Sonntag beginnt ähnlich wie der Vortag oft stark bewölkt, teils hochnebelartig bedeckt und vereinzeltem Sprühregen. Ab dem Nachmittag lockert es sich, insbesondere von Südwesten her regional auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei schwachem Wind zwischen sechs und acht Grad.

In der Nacht zum Sonntag gesellen sich zu einem wolkigen Himmel mancherorts Nebel- oder Hochnebel. Achtung: Teilweise beträgt die Sichtweite nicht mehr als 150 Meter.

Der Samstag beginnt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedeckt und regional mit Sprühregen. Am Nachmittag und Abend lockert es sich bei fünf bis sieben Grad gebietsweise auf. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Montag bleibt es bedeckt und neblig, aber trocken. Es kühlt sich auf zwei bis minus ein Grad ab. In der neuen Wochen soll es ab Montag zunehmend freundlicher werden. Dann zeigt das Thermometer auch wieder zweistellige Temperaturen an.