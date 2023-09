20.09.2023 10:14 Wechselhaftes Wetter in NRW: Fällt nun auch das Thermometer auf Herbst-Niveau?

In NRW müssen die Menschen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen: Auch Regen und Gewitter bahnen sich an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Viele Wolken, milde Temperaturen und Regen: In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Auch am Rhein macht sich allmählich Herbststimmung breit - noch bleiben die Temperaturen aber mild. © Laura Miemczyk Nach einem bewölkten und eher trüben Start in den Mittwoch klettert das Quecksilber laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im weiteren Tagesverlauf auf milde 21 bis 25 Grad. Im höheren Bergland ist bei 15 bis 20 Grad Schluss. Zum Abend hin soll es gebietsweise größere Auflockerungen geben, ehe die Nacht zu Donnerstag hereinbricht. Die soll dann weitgehend niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 16 und 12 Grad verlaufen. Am Donnerstag beginnt der Tag zunächst noch heiter, im weiteren Verlauf ziehen jedoch dichte Wolken auf, die am Vormittag für erste Regenschauer sorgen. Die Werte liegen bei 21 bis 24 Grad, das Bergland erreicht immerhin noch 18 bis 21 Grad. Wetter Deutschland Kurz vor dem Herbstanfang kehrt der Sommer noch einmal zurück Laut DWD kann es bis zum Abend immer wieder regnen - teilweise auch schauerartig und vereinzelt mit kurzen Gewittern. Starke Böen seien zudem nicht ausgeschlossen, so die Wetterexperten. Sonne, Wolken, Regen und Gewitter - das Wetter in den nächsten Tagen wird wechselhaft in NRW. © wetteronline.de (Screenshot) In der Nacht zu Freitag fällt das Thermometer dann auf herbstliche 14 bis 10 Grad, ehe der neue Tag einen wechselhaften Start ins Wochenende mit einzelnen Schauern, aber auch heiteren Abschnitten verspricht. Die Werte steigen im Tagesverlauf auf bis zu 20 Grad im Flachland, in Hochlagen ist bereits bei 15 Grad Schluss.

Titelfoto: Bildmontage: Laura Miemczyk, wetteronline.de (Screenshot)